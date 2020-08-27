Karan'a altın birikim

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 1.5 yaşındaki oğulları Karan’ın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı. İkilinin, her ay beşibiryerde alarak, bir bankanın kasasına koyduğu öğrenildi. Çiftin, Karan’ın 18 yaşına gireceği güne kadar, bu yatırımı yapmaya devam edeceği konuşuluyor.

Evcen’e aldığı lüks saatler, kendisine satın aldığı araçlar derken, ciddi yatırımlar yaparak, emeklilik günlerini garantiye almaya çalışan Özçivit’in, aynı zamanda gayrimenkule yatırım yaptığı da biliniyor. Evcen ve Özçivit, ilerleyen zamanlarda Karan için de, gayrimenkul almaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıyan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için alışveriş yaptı. Ünlü çift, oğulları Karan ile ilgili sorulara, "Her geçen gün biraz daha büyüyor. Giysileri artık küçük gelmeye başladı, bizde kısa bir alışveriş yapalım istedik. Herşey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu süreçte olabildiğince evde kalıp sosyal mesafeye titizlikle dikkat ediyoruz" şeklinde yanıt verdi.