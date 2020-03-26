Karantina döneminde sağlıklı yaşam

Estesante Clinic sahibi Şebnem Demir, karantina günlerini evde geçirenlere tavsiyelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğini belirten iş insanı, “Eve kapanmak demek, sağlıklı beslenmeden, spordan uzaklaşmak demek değil. Aksine bağışıklığımızı güçlendirmemenin şimdi tam zamanı!” dedi. Bu süreci ‘istirahatte olduğumuz ve kendimize döndüğümüz bir zaman dilimi’ olarak tanımlayan Demir, “Stres altında olduğumuz da bir gerçek... Cilt yenilenme saatlerinde dalacağımız derin uyku hem güzelliğimiz hem de bağışıklığımız için önemli. Güne metabolizma destekleyici bir kahvaltıyla başlayın. Zengin öğle ve hafif akşam yemeğiyle diyetinizi tamamlayın” diye konuştu. Şebnem Hanım, “Evde küçük egzersizler ve yürüyüşler yapmalısınız. Yoga, pilates veya meditasyon da size yardımcı olur” açıklamasında bulundu.