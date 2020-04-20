Karantina günlerinde aşk

Murat Boz’la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, kalbini eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı. Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’nın iddiasına göre çiftin, geçtiğimiz ay ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştığı ve sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Virüs nedeniyle ayrı kalan ikili, telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Son olarak Melis Babadağ’la birlikte olan basketbolcunun, Enver’le ciddi bir ilişki düşündüğü söyleniyor. Sosyal medyadan birbirini takip etmeyen çiftin, arkadaşlarına, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedikleri öğrenildi.