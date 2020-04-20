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20.04.2020 - 07:00 |

Karantina günlerinde aşk

Aslı Enver, arkadaş ortamında tanıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri’yle aşk yaşamaya başladı. Çift, karantina nedeniyle bu dönem telefonla ilişkilerini yürütüyor

Karantina günlerinde aşk

Murat Boz’la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, kalbini eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı. Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’nın iddiasına göre çiftin, geçtiğimiz ay ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştığı ve sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Virüs nedeniyle ayrı kalan ikili, telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Son olarak Melis Babadağ’la birlikte olan basketbolcunun, Enver’le ciddi bir ilişki düşündüğü söyleniyor. Sosyal medyadan birbirini takip etmeyen çiftin, arkadaşlarına, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedikleri öğrenildi.

'Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri'Usta sanatçı Nazan Öncel, corona virüs salgını nedeniyle ekmeği ocakta ısıtarak dezenfekte etti. Şarkıcı paylaşımının altına, "Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." notunu yazdı.
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Cadde Yazarları

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