09.02.2021 - 07:00 |
Karantina müzikleri
Hepsi grubunun lead-vokali olarak tanıdığımız Gülçin Ergül, 11 senedir solo müzik kariyerine devam ediyor.
‘Davet’ isimli albümü çıktığı gün deprem olan şarkıcı, pandemiye rağmen albümün etkilerinin çok güzel olduğunu ifade etti. Ergül, 16 yaşındaki yeğeniyle karantinada müzik yaptığı video’larını ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.