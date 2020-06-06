MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Karantina sonrası Bodrum
06.06.2020 - 07:00 | | Umut Ünver

Karantina sonrası Bodrum

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz yıl satın aldığı Bodrum’daki evini 100 bin TL’ye tadilat yaptırdı. Oyuncu, sevgilisi ve oğlu Osman Nejat’la yaz aylarını orada geçirecek

Karantina sonrası Bodrum
ABONE OL
Umut Ünver

Karantina döneminde İstanbul’daki evinden dışarı çıkmayan Nurgül Yeşilçay, önceki gün yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’a gitti. Gümüşlük sırtlarında geçtiğimiz yıl 600 bin TL’ye satın aldığı evini tadilata sokan oyuncunun, 100 bin TL ödediği öğrenildi.

Önümüzdeki aylarda yapımcıyla nikah masasına oturmaya hazırlanan Yeşilçay, bahçesine çiçek ektirip, peyzaj yaptırdı. Oyuncunun, yaz boyunca oğlu Osman Nejat ve Kocabay’la Bodrum’da kalacağı ve İstanbul’a gitmeyi düşünmediği konuşuluyor. 

 

Ebru Polat'tan tavsiyerler! "Kocalarınızı elinizden alırlar"Instagram paylaşımları olay olan ünlü şarkıcı, yaklaşık 500 bin izlenen görüntüsü ile sosyal medyayı salladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Adımı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar’

‘Adımı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar’

Frida’yla renkli yolculuk!

Frida’yla renkli yolculuk!

‘Değişime ayak uyduruyoruz’

‘Değişime ayak uyduruyoruz’

Tatil deneyimleri

Tatil deneyimleri

Sıradaki Haber