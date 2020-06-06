06.06.2020 - 07:00 | | Umut Ünver
Karantina sonrası Bodrum
Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz yıl satın aldığı Bodrum’daki evini 100 bin TL’ye tadilat yaptırdı. Oyuncu, sevgilisi ve oğlu Osman Nejat’la yaz aylarını orada geçirecek
Umut Ünver
Karantina döneminde İstanbul’daki evinden dışarı çıkmayan Nurgül Yeşilçay, önceki gün yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’a gitti. Gümüşlük sırtlarında geçtiğimiz yıl 600 bin TL’ye satın aldığı evini tadilata sokan oyuncunun, 100 bin TL ödediği öğrenildi.
Önümüzdeki aylarda yapımcıyla nikah masasına oturmaya hazırlanan Yeşilçay, bahçesine çiçek ektirip, peyzaj yaptırdı. Oyuncunun, yaz boyunca oğlu Osman Nejat ve Kocabay’la Bodrum’da kalacağı ve İstanbul’a gitmeyi düşünmediği konuşuluyor.