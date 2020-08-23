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23.08.2020 - 07:00 | | Seçkin Şenvardar

Karantina tabloları sergilenecek

Türkan Şoray, karantina döneminde yaptığı ‘Çocuk Gelin’ ve ‘Şiddet Gören Kadın’ gibi 21 tane kadın temalı tablosunu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sergileyecek

Karantina tabloları sergilenecek
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Seçkin Şenvardar

Türkan Şoray, karantina döneminde resim yapmaya başladığını söyledi. Eserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sergileyeceğini belirten sanatçı, “Önce kızım Yağmur’un resmini yaptım. ‘Çocuk Gelin’ ve ‘Şiddet Gören Kadın’ gibi 21 tane kadın temalı tablom var. Evde hazırladıklarım şimdilik duruyor” şeklinde konuştu.

Artan kadına şiddet olaylarıyla ilgili Şoray, “Maalesef her gün içimiz yanıyor. Her şeyden önce zihniyetin değişmesi lazım. Ağır yaptırımların ve cezaların gelmesi gerekiyor. Çoğu kişide farkındalık oluşmaya başladı. İnşallah zamanla acı haberler duymayacağız. Kadınlarımızın şiddete uğramaması için ne gerekiyorsa yapılmalı” dedi.

Karantina tabloları sergilenecek

 

 

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