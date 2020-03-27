‘Karantina yurtları açılmalı’

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan kadınların, cinayete kurban gittiğini belirtti. Karantina yurtlarının açılması gerektiğini söyleyen oyuncu, “Son 10 günde 10 hemcinsim öldürüldü. Ben ve benim gibi şanslı kadınlar evlerimizde rahat olabiliriz ama bu tarz haberleri görmezden gelemeyiz” dedi.