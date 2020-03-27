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27.03.2020 - 07:00 |

‘Karantina yurtları açılmalı’

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan kadınların, cinayete kurban gittiğini belirtti.

‘Karantina yurtları açılmalı’

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan kadınların, cinayete kurban gittiğini belirtti. Karantina yurtlarının açılması gerektiğini söyleyen oyuncu, “Son 10 günde 10 hemcinsim öldürüldü. Ben ve benim gibi şanslı kadınlar evlerimizde rahat olabiliriz ama bu tarz haberleri görmezden gelemeyiz” dedi.

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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Cadde Yazarları

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