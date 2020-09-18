Karantinada ‘Aşk’a geldi

Metin Çanak, pandemi nedeniyle evine kapandığı dönemde üç yeni şarkı hazırladı. Şarkıcı, o parçalardan ‘Aşk’ı geçtiğimiz gün müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Cavidan Balcı’ya, müziği Özcan Şenyaylar’a ait eser, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Çanak, “Önümüzdeki aylar benim için hareketli geçecek. Pandemi sürecinde hazırladığım üç şarkıyı iki ay aralıkla dinleyicilerle buluşturmayı planlıyorum” dedi.