Karantinada kültür-sanat

Sanat hayatında çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla öne çıkan Mehmet Günyeli, sanatsever dostlarının karşısına bu kez de farklı bir şekilde çıktı. Karantina günlerini sosyal medya hesabından düzenlediği kültür-sanat sohbetleriyle renklendiren Günyeli, izleyenlerin merak ettiklerini yanıtlamayı da ihmal etmedi.