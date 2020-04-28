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28.04.2020 - 07:00 |

Karantinada kültür-sanat

Sanat hayatında çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla öne çıkan Mehmet Günyeli, sanatsever dostlarının karşısına bu kez de farklı bir şekilde çıktı.

Karantinada kültür-sanat

Sanat hayatında çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla öne çıkan Mehmet Günyeli, sanatsever dostlarının karşısına bu kez de farklı bir şekilde çıktı. Karantina günlerini sosyal medya hesabından düzenlediği kültür-sanat sohbetleriyle renklendiren Günyeli, izleyenlerin merak ettiklerini yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Şarkıcı Cenk Eren duyurdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybettiGeçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konan ve ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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