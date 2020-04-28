28.04.2020 - 07:00 |
Karantinada kültür-sanat
Sanat hayatında çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla öne çıkan Mehmet Günyeli, sanatsever dostlarının karşısına bu kez de farklı bir şekilde çıktı.
Sanat hayatında çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla öne çıkan Mehmet Günyeli, sanatsever dostlarının karşısına bu kez de farklı bir şekilde çıktı. Karantina günlerini sosyal medya hesabından düzenlediği kültür-sanat sohbetleriyle renklendiren Günyeli, izleyenlerin merak ettiklerini yanıtlamayı da ihmal etmedi.