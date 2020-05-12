Karantinada yeni yaş

Türk Kalp Vakfı’nın yardım meleği Çehre Barış Kargı, karantinada yeni yaşını kutladı. Bilkar Soğutma’nın sahibi eşi Gökhan Kargı ve oğlu Bilgi’yle çekirdek aile olarak doğum gününü kutlayan iş insanı, bu yıl dünya için dilek tuttu. Instagram hesabından ailesiyle fotoğraf paylaşan Kargı, “Korona salgınından dolayı son derece zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, pastamın mumlarını üflerken, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve sevgi diledim” dedi.