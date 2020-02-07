MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kardeşler podyumda!
07.02.2020 - 07:00 |

Kardeşler podyumda!

ABD’nin sosyetik güzellerinden Paris-Nicky Hilton Kardeşler, önceki gün bir sosyal sorumluluk projesi için New York’ta birlikte podyuma çıktı.

Kardeşler podyumda!

ABD’nin sosyetik güzellerinden Paris-Nicky Hilton Kardeşler, önceki gün bir sosyal sorumluluk projesi için New York’ta birlikte podyuma çıktı. Amerikan Kalp Vakfı’nın (American Heart Association) düzenlediği ‘Go Red for Women Show’a katılan ikili, kırmızı kıyafetleriyle dikkat çekti. Meghan Trainor ve Shania Twain’in şarkı söylediği defilede boy gösteren isimler arasında, Marin Hinkle, Susan Lucci ve Tamron Hall de vardı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kardeşler podyumda!

Kardeşler podyumda!

‘Sade bir nikah olacak’

‘Sade bir nikah olacak’

‘Düğünlerine giderim

‘Düğünlerine giderim

‘Ölümüne’ klip

‘Ölümüne’ klip

Sıradaki Haber