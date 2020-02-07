Kardeşler podyumda!

ABD’nin sosyetik güzellerinden Paris-Nicky Hilton Kardeşler, önceki gün bir sosyal sorumluluk projesi için New York’ta birlikte podyuma çıktı. Amerikan Kalp Vakfı’nın (American Heart Association) düzenlediği ‘Go Red for Women Show’a katılan ikili, kırmızı kıyafetleriyle dikkat çekti. Meghan Trainor ve Shania Twain’in şarkı söylediği defilede boy gösteren isimler arasında, Marin Hinkle, Susan Lucci ve Tamron Hall de vardı.