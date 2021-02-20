Kardeşlerim dizisi oyuncuları kadrosundaki isimler | Kardeşlerim konusu nedir, nerede çekiliyor? 1. Bölüm fragmanı izle

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciyi meraklandıran Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle bu akşam yayınlanmaya başlıyor. Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi hedefleyen yeni dizinin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. Peki Kardeşlerim dizisi oyuncuları kadrosundaki isimler kimler, Kardeşlerim konusu nedir? İşte 1. Bölüm fragmanı izle...

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Halit Özgür Sarı (KAdir Eren)

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Fadik Seven Atasoy (Şengül Eren)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Aylin Akpınar (Emel Eren)

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve yakın çevresinde gerçekleştiriliyor.

KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM FRAGMANI