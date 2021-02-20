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20.02.2021 - 21:31 |

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler? Kardeşlerim dizisinin konusu nedir?

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim bu akşam 1. bölümüyle ekrana geliyor. İzleyiciler ise dizi hakkında araştırmaya geçiyor. Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler? Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? 1. bölüm fragmanıyla büyük merak uyandıran Kardeşlerim dizisinin ilk tanıtımını haberimizin devamında yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosundaki isimler ve dizinin yürek burkan konusu...

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler? Kardeşlerim dizisinin konusu nedir?
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Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciyi meraklandıran Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle bu akşam yayınlanmaya başlıyor. Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi hedefleyen yeni dizinin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. Peki Kardeşlerim dizisi oyuncuları kadrosundaki isimler kimler, Kardeşlerim konusu nedir? İşte 1. Bölüm fragmanı izle...

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Halit Özgür Sarı (KAdir Eren)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Fadik Seven Atasoy (Şengül Eren)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Kardeşlerim dizisindeki oyuncular kimler Kardeşlerim dizisinin konusu nedir

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve yakın çevresinde gerçekleştiriliyor.

KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM FRAGMANI

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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