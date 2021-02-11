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HaberlerMagazin Haberleri 'Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu
11.02.2021 - 11:57 |

'Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu

Yapımına NGM’nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı 'Kardeşlerim' dizisi, 20 Şubat Cumartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkacak.

'Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu
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Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan dört kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan 'Kardeşlerim', Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.

20 Şubat Cumartesi akşamı başlayacak olan dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

Kardeşlerimin yayın tarihi belli oldu

Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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