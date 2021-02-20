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20.02.2021 - 19:21 |

Karınca Adam konusu nedir? Karınca Adam'ın oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkacak olan Karınca Adam için meraklı arayış başladı. Daha önce izlemeyenler için Karınca Adam filmi hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Bilim Kurgu türündeki bu film 2015 yılında vizyona girmişti. Peki Karınca Adam konusu nedir? Karınca Adam'ın oyuncuları kimler? İşte Karınca Adam filmi hakkında bilinenler...

Karınca Adam konusu nedir? Karınca Adam'ın oyuncuları kimler?
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Karınca Adam filminin konusu; Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards'ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym'ın geliştiğirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.

KARIN ADAM OYUNCULARI

Paul Rudd
Evangeline Lilly
Corey Stoll

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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