‘KARİYERİM DAHA SAĞLAM OLACAK’

Sevcan Sini, Kanal D’de ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’ dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Çocukluk hayali oyunculuk için İzmir’den İstanbul’a giden Sini, “Şehrin beni kucakladığını hissediyorum. Sanki yıllardır İstanbul’da yaşıyormuşum gibiyim” dedi. Oyuncuyla, dizisini ve İstanbul’daki hayatını konuştuk.

- 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldunuz. Bu meslek çocukluk hayaliniz miydi?

Her çocuk oyun oynamayı sever ama benimki bir bağımlılık gibiydi. Sekiz yaşındayken anneme, “Oyuncu olacağım” dedim. Böyle bir şey söyleyecek noktaya nasıl geldim hatırlayamıyorum ama yıllarca tekrarladım bunu...

- Sektöre geç girdiğinizi düşünüyor musunuz?

Aklımın bir köşesinde hep ‘İstanbul’a daha erken gitseydim nasıl olurdu?’ sorusu var. Şu an 28 yaşındayım. Belki sektör için geç ama aslında benim için tam zamanı... Hayata dair hiçbir şey bilmediğim, bir dönemde sektöre girmiş olsaydım belki bu süreç beni yıpratıp, tahammülsüz hale getirebilirdi. Ama şu an hayata dair görüşü, duruşu olan bir kadınım ve kariyerimin daha sağlam olacağına inanıyorum.

- İzmir’den İstanbul’a gittiniz, adaptasyon sürecini atlatabildiniz mi?

Genellikle adapte olmakta güçlük çeken biri değilim. İzmir çok güzel bir şehir. Arkadaşlarım ve ailem orada... Ama hayallerim İstanbul’da... Şehrin beni kucakladığını hissediyorum. Sanki yıllardır burada yaşıyor gibiyim.

- ‘Zalim İstanbul’dan teklif geldiğinde neler hissettiniz?

İstanbul’a yerleştikten kısa bir süre sonra Levent Ünalan’la iş birliği içinde çalışmalarımıza başladık. Bir ay sonra ise diziye dahil oldum. Başlangıçta iki bölüm için onaylanmıştım fakat sonra devam etmeme karar verildi.

- Psikiyatrist Oya’yı canlandırıyorsunuz, role nasıl hazırlandınız?

Karakterin psikiyatrist olduğunu öğrendiğimde gülümsememe engel olamadım. Çünkü role hazırlanmak için çok kısıtlı vaktim vardı ve benzer karakteri bir önceki yıl okulda çalışma fırsatım olmuştu. Hemen o zamanki ön çalışmayı hatırladım.

- Dizinin bu kadar sevilmesinin ve izlenmesinin sebebi ne?

Burada birçok faktör söz konusu. Öncelikle bu bir takım işi. Herkesin işini en iyi şekilde yapması en büyük etken bence.

‘Dertli kadınları oynamak isterim’

- Türkiye’de dizi sektörü her geçen gün kötüye gidiyor, böyle bir dönemde oyunculuğu tercih ettiğiniz için pişmanlık duyuyor musunuz?

Oyunculukla ilgili yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım, olacağımı da sanmıyorum. Ben hayatta bir başka şeyi bu kadar istediğimi bilmiyorum. Oyuncu olabilmek için çok zaman ve emek verdim. Uyumadığım, yemek yemediğim, ailemi ve arkadaşlarımı göremediğim zamanlar oldu. Ama günün sonunda her şey yolunda. Emek verdiğimiz şeylerden zor vazgeçeriz. Oyunculuk yapmaktan vazgeçersem, işte o zaman pişman olurum.

- Dans, şan ve eskrim eğitimleri aldınız. Oyunculuk için kendinize daha fazla nasıl yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?

Oyunculuk için kendime yapmam gereken yatırımlar listesi hazırlasam sanırım sonunu göremem. Kendime yapabileceğim en iyi yatırım zihnimi taze ve öğrenmeye açık tutmak. At binmeyi de öğrensem fena olmaz.

- Oyunculukla ilgili hedefleriniz neler?

Birbirinden farklı dertleri olan kadınları oynamak isterim. Kendimi tekrarladığım projelerde mutlu olacağımı düşünmüyorum.