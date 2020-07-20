20.07.2020 - 07:00 |
‘Kariyerim yeni başladı’
Aybüke Pusat, Alem dergisine kapak oldu.
Aybüke Pusat, Alem dergisine kapak oldu. 25 yaşındaki oyuncu, “Kariyerim ve hayatım yeni başladı. Şu an, en üretken olmadığım dönemdeyim. Gelecek için sabırsızlanıyorum. İçime sinen, başarılı işler yapmak istiyorum. Tek beklentim, ‘mutlu olmak’ tanımımı hayata geçirebilmek” diye konuştu.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.