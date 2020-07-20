‘Kariyerim yeni başladı’

Aybüke Pusat, Alem dergisine kapak oldu. 25 yaşındaki oyuncu, “Kariyerim ve hayatım yeni başladı. Şu an, en üretken olmadığım dönemdeyim. Gelecek için sabırsızlanıyorum. İçime sinen, başarılı işler yapmak istiyorum. Tek beklentim, ‘mutlu olmak’ tanımımı hayata geçirebilmek” diye konuştu.