MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Kariyerim yeni başladı’
20.07.2020 - 07:00 |

‘Kariyerim yeni başladı’

Aybüke Pusat, Alem dergisine kapak oldu.

‘Kariyerim yeni başladı’
ABONE OL

Aybüke Pusat, Alem dergisine kapak oldu. 25 yaşındaki oyuncu, “Kariyerim ve hayatım yeni başladı. Şu an, en üretken olmadığım dönemdeyim. Gelecek için sabırsızlanıyorum. İçime sinen, başarılı işler yapmak istiyorum. Tek beklentim, ‘mutlu olmak’ tanımımı hayata geçirebilmek” diye konuştu.

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süperstar gecesi

Süperstar gecesi

Sörf zamanı

Sörf zamanı

Özlem giderdiler

Özlem giderdiler

BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

Sıradaki Haber