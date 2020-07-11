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11.07.2020 - 08:54 |

Karnı burnunda Cansu Tosun’dan pilates pozu

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Cansu Tosun, pilates pozunu Instagram takipçileriyle paylaştı. Tosun'un paylaşımı beğeni topladı.

Karnı burnunda Cansu Tosun’dan pilates pozu
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Marsel ismini vereceği oğluna kavuşmak için gün sayan Cansu Tosun, hamileliği boyunca sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Tosun’un karnı burnunda pozları takipçilerinden oldukça ilgi görmeye devam ederken, ünlü oyuncunun pilates pozu dikkat çekti. Güzel oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Karnı burnunda Cansu Tosun’dan pilates pozu

 

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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