11.07.2020 - 08:54 |
Karnı burnunda Cansu Tosun’dan pilates pozu
Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Cansu Tosun, pilates pozunu Instagram takipçileriyle paylaştı. Tosun'un paylaşımı beğeni topladı.
Marsel ismini vereceği oğluna kavuşmak için gün sayan Cansu Tosun, hamileliği boyunca sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.
Tosun’un karnı burnunda pozları takipçilerinden oldukça ilgi görmeye devam ederken, ünlü oyuncunun pilates pozu dikkat çekti. Güzel oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.