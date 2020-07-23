'Karnı burnunda klip çekerim'

Dört aylık hamile olan ve karnı burnunda kamera karşısına geçen Neslim Güngen, "Müzik benim için dans etmek gibi hobi oldu, sonra biraz üzerinde çalışmaya ve okuma yapmaya başladım. 'Kara Liste' adını verdiğim şarkımı okudum, ancak sesimi çok değiştirdiler ve ben de beğenmedim. Her zaman kendim olmak istiyorum, o yüzden kendi sesimle çıktım ve bir haftada iki milyon kişi dinledi" dedi.

Yeni şarkılarının yolda olduğunu belirten Güngen, "Yakın zamanda şarkılarımı çıkaracağım, artık karnı burnunda klip çeker şarkı söylerim" ifadelerini kullandı.

DERNEK KURACAK

Müzik kariyerini eğlence amaçlı sürdüğünü belirten iş insanı, "Eğlence amaçlı yaptığımı her zaman söyledim, bir yerlerde sahne almak gibi bir amacım yok. Yatırımlarımı daha çok kadınlarımız üzerine yapmak istiyorum, 'Gelecek Neslim' adı altında bir dernek kuruyoruz. Şiddet gören, mesleği olmayan ve yeteneklerini henüz keşfedememiş kadınlar için iş imkanı sağlayacağız. Her zaman kadınlarımıza destek olmak istiyorum, kadına şiddete hayır diyorum" şeklinde konuştu.