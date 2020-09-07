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07.09.2020 - 07:00 |

Kaslı Zeynep

Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever, Bodrum tatiline devam ediyor.

Kaslı Zeynep
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Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Sever, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Sever, kaslı vücudu sayesinde takipçilerinden yüzlerce beğeni mesajı aldı.

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