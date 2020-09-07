07.09.2020 - 07:00 |
Kaslı Zeynep
Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever, Bodrum tatiline devam ediyor.
Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Sever, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Sever, kaslı vücudu sayesinde takipçilerinden yüzlerce beğeni mesajı aldı.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.