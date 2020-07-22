Kaş’ta klip

Soner Arıca’nın geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu, söz ve müziği kendisine ait ‘Çözelim Düğümü’ single’ı kliplendi. Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde, Kaş’ta yapılan çekimler dört günde tamamlandı. Arıca’nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini konu alan renkli video’da birbirine açılamayan çifti, Aslı Sunar ile Taylan Özgür canlandırdı.