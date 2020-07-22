MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kaş’ta klip
22.07.2020 - 07:00 |

Kaş’ta klip

Soner Arıca’nın geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu, söz ve müziği kendisine ait ‘Çözelim Düğümü’ single’ı kliplendi.

Kaş’ta klip
ABONE OL

Soner Arıca’nın geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu, söz ve müziği kendisine ait ‘Çözelim Düğümü’ single’ı kliplendi. Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde, Kaş’ta yapılan çekimler dört günde tamamlandı. Arıca’nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini konu alan renkli video’da birbirine açılamayan çifti, Aslı Sunar ile Taylan Özgür canlandırdı.

21 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Ozan’dan bunu beklemezdim!’

‘Ozan’dan bunu beklemezdim!’

Romantik çift

Romantik çift

‘Hekimoğlu’ sete çıktı

‘Hekimoğlu’ sete çıktı

Düğün İstanbul’da, balayı Bodrum’da

Düğün İstanbul’da, balayı Bodrum’da

Sıradaki Haber