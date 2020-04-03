MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kate Upton’dan yanığa yoğurtlu çözüm
03.04.2020 - 13:04 |

Kate Upton’dan yanığa yoğurtlu çözüm

Kate Upton'ın eşi beyzbol oyuncusu Justin Verlander'in sırtı yanınca çözümü yoğurt sürmekte buldular...

Kate Upton’dan yanığa yoğurtlu çözüm

Ünlü oyuncu Kate Upton, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tebessüm ettirdi. Eşi ünlü beyzbol oyuncusu Justin Verlander’i InstaStory’de sırtına boydan boya yoğurt sürülmüş halde paylaştı. Araba yıkarken güneş yanığı olan eşine yoğurdu boca eden Upton, “Aloe veramız yok, bu yüzden yoğurt sürdük” dedi.
Bu olay özellikle Türkiye’deki pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı. Zira Türkler’e has bir şey olduğu düşünülen, güneş yanığına yoğurt sürme olayı oldukça eğlenceli tepkiler aldı…

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? Cansın Çekili corona virüse mi yakalandı?

Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? Cansın Çekili corona virüse mi yakalandı?

Amber Heard'ün dedektif tuzağı!

Amber Heard'ün dedektif tuzağı!

‘Çöpçatanlık yapıyorum’

‘Çöpçatanlık yapıyorum’

Sıradaki Haber