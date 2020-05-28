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28.05.2020 - 15:37 |

Katy Perry, Afra Saraçoğlu'nun pozunu beğendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Afra Saraçoğlu'nun fan saylarından birinde paylaşılan fotoğrafını beğendi. Bunu gören güzel oyuncu, hayranlarına teşekkür etti.

Katy Perry, Afra Saraçoğlu'nun pozunu beğendi
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Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu’nun fanları, genç oyuncunun fotoğrafına; Katy Perry’nin Daisies (Papatyalar) şarkısına ait görselin olduğu maske filtresini ekledi.

Güzel oyuncunun fanları, bu fotoğrafı Katy Perry’e beğendirmek için büyük bir çaba sarf etti. Tüm uğraşlar sonucunda Katy Perry, Saraçoğlu’nun fotoğrafını beğendi.

Afra Saraçoğlu da hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Katy Perry, Afra Saraçoğlunun pozunu beğendi

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Cadde Yazarları

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