Kavuğun yeni sahibi Çoruh

Rasim Öztekin; Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğu, Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı. Kavuğu dört yıl önce Şensoy’dan teslim alan usta oyuncu, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirtti.

Öztekin, “Kalbim tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. ‘Baba Sahne’yi kuran, zorlu koşullarda tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh’a katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim” dedi. Çoruh, 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle kavuğun yeni sahibi olacak.