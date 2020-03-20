20.03.2020 - 07:00 |
Kavuşma başka bahara kaldı!
Fenomen komedi dizisi ‘Friends’in 16 yıl sonra çekilecek özel bölümü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Fenomen komedi dizisi ‘Friends’in 16 yıl sonra çekilecek özel bölümü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. 1994-2004 yılları arasında ekrana gelen yapımın çekimleri, Kaliforniya’daki Warner Bros. Stüdyosu’nda önümüzdeki hafta başlayacak, bölüm mayısta ekrana gelecekti. Kararın ardından setin başlaması için mayıs ayına kadar beklenileceği öğrenildi. Özel bölümün nisan ayında lansmanı yapılacaktı.