MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kavuşma başka bahara kaldı!
20.03.2020 - 07:00 |

Kavuşma başka bahara kaldı!

Fenomen komedi dizisi ‘Friends’in 16 yıl sonra çekilecek özel bölümü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Kavuşma başka bahara kaldı!

Fenomen komedi dizisi ‘Friends’in 16 yıl sonra çekilecek özel bölümü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. 1994-2004 yılları arasında ekrana gelen yapımın çekimleri, Kaliforniya’daki Warner Bros. Stüdyosu’nda önümüzdeki hafta başlayacak, bölüm mayısta ekrana gelecekti. Kararın ardından setin başlaması için mayıs ayına kadar beklenileceği öğrenildi. Özel bölümün nisan ayında lansmanı yapılacaktı.

Demet Akalın corona virüse karşı evini ilaçlattıŞarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlerini dezenfekte ettiklerini duyurdu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Paris yollarını ben yaptım’

‘Paris yollarını ben yaptım’

‘Şimdi yüzleşme zamanı’

‘Şimdi yüzleşme zamanı’

Gündoğdu’dan ‘Kapalı Gözlerle’

Gündoğdu’dan ‘Kapalı Gözlerle’

‘Evde Çal’ konserleri

‘Evde Çal’ konserleri

Sıradaki Haber