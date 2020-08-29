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29.08.2020 - 10:57 |

Kaya Çilingiroğlu: Akbil kullanıyorum

Bebek'te objektiflere takılan futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, "Akbil kullanıyorum. Otobüse ve metroya biniyorum" dedi.

Kaya Çilingiroğlu: Akbil kullanıyorum
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Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Kaya Çilingiroğlu'nun keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında elinde akbili ile dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, İBB'nin Bebek'teki tuvaletine akbil ile girdi.

"OTOBÜSE VE METROYA BİNİYORUM"
Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya Çilingiroğlu, "Akbil kullanıyorum. Otobüse ve metroya biniyorum" dedi.

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Kaya Çilingiroğlu'na maske uyarısı

Kaya Çilingiroğlu: Akbil kullanıyorum

TRAMVAY'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından tramvaya bindiği anı da takipçileriyle paylaşmıştı. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan Çilingiroğlu’nu, takipçileri “Burnunuzu da kapatmalısınız. Maskenizi yanlış takmışsınız" diyerek uyardı.

Kaya Çilingiroğlu: Akbil kullanıyorum

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Kaya Çilingiroğlu'na maske uyarısı
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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