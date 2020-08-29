Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Kaya Çilingiroğlu'nun keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında elinde akbili ile dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, İBB'nin Bebek'teki tuvaletine akbil ile girdi.

"OTOBÜSE VE METROYA BİNİYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya Çilingiroğlu, "Akbil kullanıyorum. Otobüse ve metroya biniyorum" dedi.

TRAMVAY'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından tramvaya bindiği anı da takipçileriyle paylaşmıştı. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan Çilingiroğlu’nu, takipçileri “Burnunuzu da kapatmalısınız. Maskenizi yanlış takmışsınız" diyerek uyardı.