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Haberler Magazin Haberleri Kaya Çilingiroğlu: Siz sert davranan görmemişsiniz
12.11.2020 - 09:46 |

Kaya Çilingiroğlu: Siz sert davranan görmemişsiniz

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Kaya, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Kaya Çilingiroğlu: Siz sert davranan görmemişsiniz
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Kaya Çilingiroğlu, oğluyla alışveriş turuna çıktı. Çilingiroğlu, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki verdi.

Habertürk'te yer lan habere göre; mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" dedi.

Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden futbol yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt verdi.

Bir telefon dükkanından oğlu ile alışveriş yapan Çilingiroğlu, sonrasında hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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