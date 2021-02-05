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05.02.2021 - 07:00 |

Kayak keyfi

Pandemi sürecinde otellerin ve pistlerin belirli denetimler yapılarak açılmasıyla birlikte kış sporları severler de fırsat buldukça kayak merkezlerine gitmeye başladı.

Kayak keyfi
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Pandemi sürecinde otellerin ve pistlerin belirli denetimler yapılarak açılmasıyla birlikte kış sporları severler de fırsat buldukça kayak merkezlerine gitmeye başladı. Kartalkaya’yı tercih eden Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu, ”Bizler genelde hafta sonu yasaklarını evlerimizde geçiriyoruz, kayak merkezleri biraz daha sakin olduğu için hafta içi kaymayı tercih ediyoruz. Kaymak bize terapi gibi geliyor” diye konuştu.

Genç çifte, bu tatilde Alize Hanım’ın kuzeni Melis Çiftçi de eşlik etti.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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