Kazak filminde rol aldı

Başrolünde Kadir Doğulu’nun yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı ‘Kazak İşi Türkiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı. Oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söylediği projeyi Instagram hesabından duyurdu. Filmin, Türkiye gösteriminin olmayacağını belirten Doğulu, “İki kardeş ülke birçok konuda yakınlaşmaya ve birlikte yürümeye devam edecek” şeklinde not düştü.