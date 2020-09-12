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12.09.2020 - 07:00 |

Kazak filminde rol aldı

Başrolünde Kadir Doğulu’nun yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı ‘Kazak İşi Türkiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı.

Kazak filminde rol aldı
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Başrolünde Kadir Doğulu’nun yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı ‘Kazak İşi Türkiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı. Oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söylediği projeyi Instagram hesabından duyurdu. Filmin, Türkiye gösteriminin olmayacağını belirten Doğulu, “İki kardeş ülke birçok konuda yakınlaşmaya ve birlikte yürümeye devam edecek” şeklinde not düştü.

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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