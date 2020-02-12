Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Kazanova Cem Yılmaz mı?" başlıklı yazısı şöyle:

Bazı adamlar vardır, para ya da makam sahibi olduklarında yoldan çıkarlar. Güçsüz oldukları zaman da hayran oldukları kadınlarla birlikte olmak gibi bir alışkanlık geliştirirler.Bazı adamlar vardır, para ya da makam sahibi olduklarında yoldan çıkarlar. Güçsüz oldukları zaman da hayran oldukları kadınlarla birlikte olmak gibi bir alışkanlık geliştirirler.Türk filmlerinde bir dönem yer alan “Seni yendim hayat” cümlesine benzer onlar için elde ettikleri her kadın. Cem Yılmaz’ın durumu, son dönemde aşk hayatıyla çok fazla haber olmasına rağmen, o ‘aç adam’ tanımına uymuyor. Aksine çok sevildiği ya da tanınmaya başlandığı günlerden beri hep popüler ve güzel kadınlarla birlikte oldu Yılmaz. Yıllar süren ilişkileri de oldu, kısa hatta çok kısa sürenler de, ama o kısa ilişkiler bile onu kadın avcısı yapmıyor. Bir kadın avcısı, “Kalbimi açıyorum anlamıyor. Birtakım oyunlar yapıyor. Yapma bunu bana ya, yemiyorum. Bir türlü şöyle felsefesi, muhabbetimiz olan birine rastlamadım. İlişkilerim karikatürlerim gibi...” diye bir cümle kurmazdı yıllar önce. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisine, kadın bedeni arayan bir adamın yeni bir macerası olarak bakamıyor insan bu cümleyi hatırladıkça.Bu olsa olsa, daha az hesaplı bir ilişki yaşamak isteyen, biraz da teslim olmak isteyen bir adamın huzuru arayışı...