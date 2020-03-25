25.03.2020 - 16:30 |
Kedisiyle resim yapıyor
Oyuncu Beran Özel, corona virüs günlerinde zamanını evinde resim yaparak geçiriyor. Resim yaparken kedisi Minnoş ile fotoğraflarını paylaşan Özel, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki hayranlarından gelen talepler üzerine bazı akşamlar canlı yayın yaparak onlarla sohbet ediyor.
Yaptığı resimleri canlı yayında hayranlarına gösteren Beran Özel, çocukluğundan beri resim yapmaya büyük ilgi duyduğunu söyledi. Güzel oyuncu, corona virüs salgınından dolayı şu sıralar resim yapmanın ruhsal olarak da kendisine çok iyi geldiğini ve enerjisini yükselttiğini belirtti.
‘Kimse Bilmez' dizisi ile tanınan Beran Özel’in, şimdilerde yabancı kanallarda Özbekistan televizyonları için çekilen, Rusya'da da yayınlanan 'Aşk Oyunları' adlı dizisi yayınlanıyor.