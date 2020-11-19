'Kefaret' dizisi gün sayıyor

22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

Nurgül Yeşilçay yeni projesiyle ilgili Mahinur Ergun ile yeniden çalıştığı için mutlu olduğunu ve onun yazdığı Zeynep Çınarlı karakterini canlandırmaktan büyük keyif aldığını dile getirirken, Mert Fırat: “Yaşanmış bir hikaye Mahinur Ergun gibi güçlü bir kalemin elinde çok dokunaklı, derin ve herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir senaryoya dönüştü. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir dizi olacak.” dedi. Yurdaer Okur ise izleyicilerin bir yandan günümüzde geçen olayları izlerken, bir yandan da 5 yıl önce neler olduğunu da izleyebileceklerinin altını çizdi.