Belçim Bilgin kefen bezi giydi

Belçim Bilgin, Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban ve Bülent Şakrak’ın başrolünü paylaştığı ‘Acı Kiraz’ filminin ön izlemesi, Soho House’da gerçekleşti. Kefen bezi olarak bilinen kumaşla tasarlanan kıyafetiyle boy gösteren Bilgin, “Moda iki gün sonra popülerliğini yitirebilir. Modacıların prova kumaşıdır ve Amerikan bezi olarak bilinir. Amacım burada kullanmadığım kıyafetlerimi, geri dönüşümle yeniden giyilir hale getirmek” diye konuştu.

10 farklı insanın kesişen hayat hikayelerini konu alan proje için Bilgin, “İnsana dair birçok sorunu ele alan ve herkese değen bir yapım” şeklinde konuştu. Beşikçioğlu ise, “Bu film var olan sorunların farkındalığını vurguluyor. Her bir hikayenin yeri benim için çok etkili... Tüm sahneler birbirinden özel. Çocuğunu yaşatmak için savaş veren bir babayı oynuyorum” dedi.