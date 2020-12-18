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18.12.2020 - 13:22 |

'Kelime Oyunu' rekora koÅŸuyor

teve 2â€™nin yayÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± 'Kelime Oyunu' 800'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutluyor.

'Kelime Oyunu' rekora koÅŸuyor
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Ali Ä°hsan Varolâ€™un baÅŸarÄ±lÄ± sunumuyla ekrana gelen, bilginin, yarÄ±ÅŸmanÄ±n ve keyifli sohbetin adresi olan 'Kelime Oyunu', 800'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile farkÄ±nÄ± bir kez daha ortaya koydu.

Hafta iÃ§i her gÃ¼n saat 19.45â€™de izleyicisi ile buluÅŸan programÄ±n 800'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼, 19 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ haftanÄ±n finali olarak ekrana gelecek. Yeni bÃ¶lÃ¼mde BegÃ¼m HanÄ±m, Ayla HanÄ±m, Didem HanÄ±m, AyÅŸe HanÄ±m ve Seda HanÄ±m yarÄ±ÅŸacak.Â

Kelime Oyunu rekora koÅŸuyor

Magazin Haberleri Bülteni (19 AralÄ±k 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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