Kelvin Fletcher'dan babasına sürpriz hediye! Gözyaşlarını tutamadı

'Emmerdale' dizisiyle adını duyuran oyuncu ve otomobil yarışçısı Kelvin Fletcher, babasının doğum günü için harekete geçti. Fletcher, babası Warren'ın 60. yaş gününde onun uzun süredir hayalini kurduğu otomobili satın aldı.

İngiliz oyuncu, hediyesini verdiği o anları kayda aldı ve sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oğlunun sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Warren, gözyaşlarını tutamadı.

"SENİNLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Kelvin Fletcher, "Derler ki: Bir fotoğraf binlerce kelime söyler. 60. doğum günün kutlu olsun baba. Benim kahramanım, arkadaşım ve benim babam. Sen benim tanıdığım en kibar, en nazik ruhsun. Senin bu arabayı her zaman hayal ettiğini biliyoruz. Dün senin yüzünü görmek kalbimi gurur ve mutlulukla doldurdu. Sen bunu hak ettin ve seninle olduğumuz için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Fletcher'ın takipçileri, bu davranışından dolayı oyuncuya övgüler yağdırdı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM