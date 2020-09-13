13.09.2020 - 16:13 |
Kemal Gülman'ın tarzı dikkat çekti
İş dünyasının tanınan isimlerinden birisi olan Kemal Gülman, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Klasik giyimiyle bilinen Gülman'ın eşofmanlı hali dikkatlerden kaçmadı.
Meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen Gülman, yoğun geçen haftanın ardından yakın dostları ile bir araya gelerek, keyifli bir gün geçirdi. Her zaman klasik ve takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz başarılı iş insanı, bu kez objektiflere eşofmanları ile yansıması dikkat çekti.