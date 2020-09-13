MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kemal Gülman'ın tarzı dikkat çekti
13.09.2020 - 16:13 |

Kemal Gülman'ın tarzı dikkat çekti

İş dünyasının tanınan isimlerinden birisi olan Kemal Gülman, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Klasik giyimiyle bilinen Gülman'ın eşofmanlı hali dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Gülman'ın tarzı dikkat çekti
ABONE OL

Meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen Gülman, yoğun geçen haftanın ardından yakın dostları ile bir araya gelerek, keyifli bir gün geçirdi. Her zaman klasik ve takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz başarılı iş insanı, bu kez objektiflere eşofmanları ile yansıması dikkat çekti.

Kemal Gülmanın tarzı dikkat çekti

13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezona hazır

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezona hazır

Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü

Nilperi Şahinkaya takipçilerini geçmişe götürdü

Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahnesi yok!

Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahnesi yok!

Kenan Doğulu: Yok ya Allah korusun

Kenan Doğulu: Yok ya Allah korusun

Sıradaki Haber