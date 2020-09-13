Kemal Gülman'ın tarzı dikkat çekti

Meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen Gülman, yoğun geçen haftanın ardından yakın dostları ile bir araya gelerek, keyifli bir gün geçirdi. Her zaman klasik ve takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz başarılı iş insanı, bu kez objektiflere eşofmanları ile yansıması dikkat çekti.