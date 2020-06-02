Kenan beğenmedi!

Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu’yu doğum gününde Instagram’dan aşk mesajıyla kutladığı fotoğrafta ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarkıcının, Saat’in paylaştığı kareyi beğenmeyip, yorum yapmaması bazı takipçilerin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa, “Değişik bir aşk yaşıyorlar” mesajları gönderdi.