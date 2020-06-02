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02.06.2020 - 07:00 |

Kenan beğenmedi!

Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu’yu doğum gününde Instagram’dan aşk mesajıyla kutladığı fotoğrafta ilginç bir detay ortaya çıktı.

Kenan beğenmedi!
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Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu’yu doğum gününde Instagram’dan aşk mesajıyla kutladığı fotoğrafta ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarkıcının, Saat’in paylaştığı kareyi beğenmeyip, yorum yapmaması bazı takipçilerin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa, “Değişik bir aşk yaşıyorlar” mesajları gönderdi.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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