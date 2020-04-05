05.04.2020 - 10:32 |
Kenan Doğulu ile Beren Saat şarkı yazıyor
Bir dönem boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti aralarındaki buzları eritmişti. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikili, karantina günlerini de birlikte geçiriyor.
Kenan Doğulu ile Beren Saat, corona virüs nedeniyle Kanlıca’daki evlerinde kalıyor. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; ikili bu süre zarfında birlikte şarkı ve şiir yazıyormuş. Zamanlarının çoğunu bu şekilde geçiren Saat ile Doğulu, karantina dönemi sona erdikten sonra çalışmalarını hayranlarıyla paylaşacakmış.