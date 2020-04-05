Kenan Doğulu ile Beren Saat şarkı yazıyor

Kenan Doğulu ile Beren Saat, corona virüs nedeniyle Kanlıca’daki evlerinde kalıyor. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; ikili bu süre zarfında birlikte şarkı ve şiir yazıyormuş. Zamanlarının çoğunu bu şekilde geçiren Saat ile Doğulu, karantina dönemi sona erdikten sonra çalışmalarını hayranlarıyla paylaşacakmış.