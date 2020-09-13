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13.09.2020 - 11:08 |

Kenan Doğulu: Yok ya Allah korusun

Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile çıktığı Çeşme tatilinin ardından İstanbul'a döndü. Doğulu, tatil dönüşü check up yaptırdı.

Kenan Doğulu: Yok ya Allah korusun
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; önceki gün Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülenen Kenan Doğulu, “Check up yaptırdım, rutin kontroller” dedi. Söz konusu kontrolün corona virüsle ilgisi olup olmadığı sorulunca da “Yok ya Allah korusun” diye karşılık verdi.

Çeşme tatilindeyken Acun Ilıcalı’yla da bir araya gelen Kenan Doğulu, sorular üzerine “Çok sevdiğim bir kardeşim. Yeni şeyler yapıyor, onunla ilgili biraz konuştuk” açıklamasını yaptı.

Kenan Doğulu hastaneden test sonuçlarıyla ayrıldı.

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Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk oldu

Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu sürat teknesine binen ve bizzat Ilıcalı’nın kullandığı teknede son derece hızlı bir yolculuk yapan çiftten Kenan Doğulu Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla dikkat çekmişti. O anları Doğulu Instagram hikayesinde paylaşmış ve “Acun bizi biraz gezdirdi” notunu düşmüştü.

Kenan Doğulu: Yok ya Allah korusun

 

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