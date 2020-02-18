Kendall Jenner'ın paylaşımı gündem oldu

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendall Jenner'ın son paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti. 24 yaşındaki Jenner, podyuma çıktığı defile sonrası gittiği partide, model ve aktör Luka Sabbat ile çekilen samimi pozu gündem oldu.

Jenner'ın yakın arkadaşı olan Bella Hadid de ikilinin bu karesini kendi Instagram hesabından yayınladı.

Çiftin biraz sonra birbirlerinin dudaklarına öpücük konduracakmış gibi göründüğü bu poz, " Kendall Jenner ile Luka Sabbat aşk mı yaşıyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Ancak ikilinin sevgili değil, çok yakın arkadaş olduğu da iddialar arasında...





