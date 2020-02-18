18.02.2020 - 11:56 |
Kendall Jenner'ın paylaşımı gündem oldu
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın Luka Sabbat ile hem kendi hem de yakın arkadaşı Bella Hadid tarafından paylaşılan fotoğrafı çok konuşuldu. İkilinin bu pozu kafaları karıştırdı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendall Jenner'ın son paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti. 24 yaşındaki Jenner, podyuma çıktığı defile sonrası gittiği partide, model ve aktör Luka Sabbat ile çekilen samimi pozu gündem oldu.
Jenner'ın yakın arkadaşı olan Bella Hadid de ikilinin bu karesini kendi Instagram hesabından yayınladı.
Çiftin biraz sonra birbirlerinin dudaklarına öpücük konduracakmış gibi göründüğü bu poz, " Kendall Jenner ile Luka Sabbat aşk mı yaşıyor?' sorusunu akıllara getirdi.
Ancak ikilinin sevgili değil, çok yakın arkadaş olduğu da iddialar arasında...