06.07.2020 - 07:00 |
Kendi bildiğini okumuş!
Sertab Erener, Kerki Solfej’in düzenlediği ‘Park Et Seyret’ konserleri kapsamında, İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı’da sahne aldı.
Sertab Erener, Kerki Solfej’in düzenlediği ‘Park Et Seyret’ konserleri kapsamında, İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı’da sahne aldı. ‘Ben Yaşarım’ albümünün şarkılarını ilk defa seslendiren sanatçı, “Eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hâlâ önemli olduğuna inananlardanım. Hayatta bildiğini okumak lazım diye düşünüyorum” dedi.