Seçil Gür, "Serdar'la birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki kötülüğünü asla istemiyorum. O yüzden de o anlamda ona teslim olmuş olabilirim" dedi.

"Serdar Ortaç ile ilişkinizi açıkladıktan sonra magazinde hep siz varsınız. Bu seni yoruyor mu? sorusuna Gür, "Bu durum beni yoruyor, evet. Magazini seviyorum ama kendimi magazinin içinde görmekten hoşlanmıyorum. Yürüyüşe çıkıyoruz 500 metre arayla bir kanal durduruyor. Belki alışacağım ileride" yanıtını verdi.

Güzel şarkıcı, "Serdar Ortaç kıskanç mı?" sorusu üzerine ise "Gizli kıskanç. Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı kıskanç" açıklamasını yaptı.