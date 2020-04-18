18.04.2020 - 07:00 |
Kendini resme verdi
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Yağmur Tanrısevsin, karantina günlerini resim yaparak geçiriyor.
Çektiği fotoğrafları, “Ev modu” diyerek paylaşan oyuncuya takipçileri, “Her alanda çok başarılı” ve “Elini neye atsa harika oluyor” gibi mesajlar gönderdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.