MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kendini resme verdi
18.04.2020 - 07:00 |

Kendini resme verdi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Yağmur Tanrısevsin, karantina günlerini resim yaparak geçiriyor.

Kendini resme verdi

Çektiği fotoğrafları, “Ev modu” diyerek paylaşan oyuncuya takipçileri, “Her alanda çok başarılı” ve “Elini neye atsa harika oluyor” gibi mesajlar gönderdi.

Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kendini resme verdi

Kendini resme verdi

Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor

Evde film çekecek

Evde film çekecek

‘Tek başına yeterli değil’

‘Tek başına yeterli değil’

Sıradaki Haber