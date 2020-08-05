Yılmaz Morgül kendini yakacak

Yılmaz Morgül, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Son dönemde artan şiddet olayları için şarkıcı, “Kadın, çocuk ve hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük. Artık idam çıksın. Eğer idam olmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım. Ülkemiz hastalıklı insan dolu. Yeter artık!” dedi.



