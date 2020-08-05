05.08.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Yılmaz Morgül kendini yakacak
Şarkıcı Yılmaz Morgül, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.
Yılmaz Morgül, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Son dönemde artan şiddet olayları için şarkıcı, “Kadın, çocuk ve hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük. Artık idam çıksın. Eğer idam olmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım. Ülkemiz hastalıklı insan dolu. Yeter artık!” dedi.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.