Her zaman gazetecilere karşı sıcakkanlı ve samimi olan Kerem Bürsin, alışveriş turunda karşılaştığı muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Bugün setimiz buraya yakındı. Benim sahnelerimin bir kısmı bitti, mola verdik. Bu arada birkaç eksiğimi almaya geldim. Hemen işlerimi halledip tekrar sete döneceğim" diyen yakışıklı oyuncu, başka soru almadan muhabirlere teşekkür edip alışveriş turuna devam etti.