Keyifler yerinde

Belçim Bilgin, yaklaşık dokuz aydır aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılmaz Erdoğan’dan 2018’de boşanan oyuncunun, sevgilisiyle mutlu halleri objektiflere böyle takıldı. Baş başa yemek yiyen çift, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Daha önce Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne katılan ikili, Türkiye’de ilk defa birlikte fotoğraf verdi.