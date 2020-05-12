Keyifli bir gün

Berrin Ak, yıllardır Anneler Günü’nü annesi, anneannesi ve çocuklarıyla birlikte dört nesil olarak kutladıklarını fakat bu sene pandemi nedeniyle ayrı düştüklerini söyledi. MacKenzi Childs Türkiye Distribütörü, “Hep birlikte yaptığımız brunch’lar çok keyifli oluyordu. Bu yıl annemle sosyal mesafeyi koruyarak evde, Ramazan’a denk gelmesiyle de şükür ve dualarla dolu dingin bir gün geçirdik” şeklinde konuştu.