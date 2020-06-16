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16.06.2020 - 07:00 |

Keyifli hafta sonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, pandemi sürecinden sonra ülkemizin turizm gelirinin tekrar eski seviyelere gelmesi için ekibiyle yoğun bir tempoda çalıştı.

Keyifli hafta sonu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, pandemi sürecinden sonra ülkemizin turizm gelirinin tekrar eski seviyelere gelmesi için ekibiyle yoğun bir tempoda çalıştı. Normalleşmeyle birlikte bakan, hafta sonunu fırsat bilip, eşi ve çocuklarıyla Kaz Dağları’nda soluğu aldı. Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan ve eşi Mehtep Özdoğan’la biraz deniz kıyısında, biraz dağlarda yoğun geçen günlerin yorgunluğunu atan Ersoy, ailece keyifli bir hafta sonu yaşadı.

Cansu Tosun anne olmak için gün sayıyorGökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu ve Begüm Akkaya hafta sonu doğumuna sayılı günler kalan Cansu Tosun'u ziyaret etti.
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Cadde Yazarları

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