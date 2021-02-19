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19.02.2021 - 14:03 |

Kibariye: İmza atmayı bile Seda Sayan'dan öğrendim!

Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olan şarkıcı Kibariye, 45 yıl önce müzik kariyerine başladığı dönem yaşadığı zorlukları anlattı.

Kibariye: İmza atmayı bile Seda Sayan'dan öğrendim!
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Kibariye, henüz çocuk yaşta başladığı sanat kariyerinde yadırgandığını dile getirdi: İlk çıktığım zaman çok yadırgandım. ‘Çingene’ de dahil birçok şey dediler. O zaman çocuktum ve biri bir şey söylerse ne cevap verebilirim, neyle karşılaşabilirim diye ürküyordum. 30 yaşında kendime geldim. Hakaretleri ve hor görmeleri geç anladım ama hepsinin de hakkından terbiyemle, onlara iyi davranarak, mikrofonlara ‘İnsan insandır, ayrım yapmayın. Hepimiz kardeşiz, küçülen büyür’ diyerek geldim" ifadelerini kullandı.

Kibariye: İmza atmayı bile Seda Sayandan öğrendim

"SEDA BAŞKA TÜRLÜ BİRİ"
60 yaşındaki sanatçı, programın 'Hafıza Testi' bölümünde, “İmza atmayı bile ondan öğrendim” dediği yakın arkadaşı Seda Sayan’la birlikte yaşadığı yıllardan söz etti.

Kibariye, "Bodrum katındaki bir evde yaşadık birlikte. Kiramız da o zamanın parasıyla 150-200 lira civarındaydı. Ev eşyalıydı. Seda temizliği çok severdi, ben ise yemek yapardım. Öyle güzel anlaştık ki. Seda başka türlü biri" ifadelerini kullandı. 

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