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23.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Kilo artık önemli değil’

Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya’nın, “Şişman oyunculara başrol gelmiyor” sözleri hakkında konuştu.

‘Kilo artık önemli değil’
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Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Kaya’nın, “Şişman oyunculara başrol gelmiyor” sözleri hakkında konuştu. Bir dönem rolü için 110 kiloya kadar çıktığını
söyleyen oyuncu, “Kilo rolle alakalı bir şey. Hazal’ın dediği, başrol için güzel kadın aranıyordu. Ancak son beş senedir bu anlayış yıkıldı. Hikayeler
değişmeye başladı. Kadınlar yönetmen ve senarist olarak çalışmaya başladıkça, sektörde farklı şeyler olacak” şeklinde yorum yaptı.

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